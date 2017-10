Soprano : Hommage à Sya Styles (Psy 4 de la Rime), 2 ans après sa mort

Il le considérait comme son frère de coeur, un membre de sa famille à part entière. Sya Styles (Rachid Aït Baar) a laissé un immense vide dans la vie de Soprano lorsqu'il s'en est allé le 26 octobre 2015, emporté par un cancer à 37 ans. Les rappeurs marseillais avaient fondé ensemble le groupe Psy 4 de la Rime en 1995 avec leurs amis Segnor Alonzo (alias Alonzo) et Don Vincenzo, tous issus des quartiers Nord de la cité phocéenne. Ensemble, ils ont rencontré un succès fulgurant avec les albums Block Party, Enfants de la lune, et les Cités d'or, remportant un double disque d'or en 2002.

Deux ans tout juste après la mort de Sya Styles, Soprano lui rend de nouveau hommage, sur Instagram cette fois-ci. Celui qui a embrasé Marseille le 7 octobre dernier avec son concert historique au stade Vélodrome a publié un message touchant dans la matinée de ce jeudi. "Tu nous manques toi et tes histoires de shaoline LOL #2ans #sya #dragon #santcho #fandeqbert #turntabledragon #jambesdecrabes #inventeurderegleauxcartes #chichaman #dortlejourvielanuit #magasindevinyl #encyclopedieduhiphop #QIdeinstein #macgyver #agadir #asie #brucelee #roule #psy4", a-t-il posté, taguant Alonzo et Don Vincenzo. Alonzo a d'ailleurs repris le même texte et la même photo de groupe.