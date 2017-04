Souad Massi en plein drame familial : Son mari tente de tuer leurs deux filles

"Pour des raisons de santé, j'ai dû annuler mes 2 concerts, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai très bientôt !", telles sont les dernières nouvelles données par Souad Massi sur sa page Facebook le 24 mars dernier. Les "raisons de santé" invoquées concernent en réalité un terrible drame familial.

Dans son numéro du 5 avril, Le Nouveau Détective revient sur ce soir du 22 mars dernier où Souad Massi a failli perdre ses deux filles de 6 et 11 ans alors qu'elle se trouvait à des milliers de kilomètres de chez elle. Installée dans la banlieue d'Aix-en-Provence, dans la ville de Bouc-Bel-Air très précisément, avec ses filles mais aussi son futur ex-mari dont elle s'est récemment séparée, la chanteuse algérienne de 44 ans était à Paris pour préparer un concert.

Tout bascule vers 22h30 lorsque Souad Massi reçoit un appel de son ex, Abdel Z., âgé de vingt ans de plus qu'elle, qu'elle a rencontré à la fin des années 90 et qui vit très mal leur rupture. Il n'est plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs semaines au point de vouloir commettre l'irréparable :un double infanticide et un suicide. Face aux propos incohérents du père de ses deux filles, la chanteuse appelle la gendarmerie de Bouc-Bel-Air qui se rend sur place et empêche le drame in extremis.

"Mercredi vers 22h45, une femme en déplacement professionnel à Paris a appelé les gendarmes pour les alerter sur les intentions suicidaires de son compagnon, qui se trouvait alors avec leurs deux filles de 6 et 11 ans. Quinze minutes plus tard, les gendarmes découvraient les enfants dans leur chambre, une bouteille de gaz ouverte. Le domicile avait été aspergé de pétrole par le père qui s'était tranché les veines", a appris l'AFP de sources judiciaires. Fort heureusement, les deux fillettes endormies sont saines et sauves tandis que leur père a été interné en hôpital psychiatrique "mais reste inapte à être présenté aux enquêteurs", comme le précise Le Nouveau Détective.

Souad Massi a très rapidement regagné la Provence pour retrouver ses enfants, chargeant l'équipe de sa tournée d'annoncer l'annulation de ses concerts. "Nous avons le regret de vous annoncer que les concerts de ce soir à Bourg-en-Bresse, et demain à Ville d'Avray sont annulés, pour des raisons indépendantes de notre volonté", a-t-il ainsi été posté le 23 mars dernier sur la page Facebook de l'artiste.