Spice Girls : Geri Halliwell comble l'absence de Victoria Beckham...

Devant 58 000 spectateurs surexcités et réunis au Croke Park de Dublin, les Spice Girls ont donné le coup d'envoi de leur nouvelle tournée, le 24 mai. Un show marqué par des problèmes de son, mais qui a malgré tout suscité l'enthousiasme des fans. L'absence de Victoria Beckham a été palliée par Geri Halliwell...

Pour leur tournée des stades qui passe par le Royaume-Uni et l'Irlande, les Spice Girls peuvent compter sur des milliers de fans nostalgiques et heureux de se déhancher aux sons de leurs tubes. Des fans qui ont visiblement accepté la décision de Victoria Beckham alias Posh Spice, de ne pas participer puisque tout est sold out ! Comme le remarque le Mail Online, Geri Halliwell alias Ginger Spice a toutefois endossé un double rôle sur scène. La chanteuse a multiplié les clins d'oeil à son ex-collègue et amie reconvertie avec succès depuis une décennie dans la mode.

Geri Halliwell a majoritairement rendu hommage à Victoria Beckham par ses tenues de scène. Le Mail Online a compilé les tenues portées par Ginger Spice qui rendent hommage à Posh Spice (robe lamée or, robe en cuir noir et bijoux clinquants). On notera aussi les poses et moues de la chanteuse qui ne sont pas sans rappeler les attitudes snob de Victoria... Geri est toutefois aussi rentrée dans son personnage en ne manquant pas de porter une robe aux couleurs de l'Union Jack, dans une version revisitée de celle, devenue culte, qu'elle portait dans les années 1990.

Les Spice Girls se produiront ce lundi 27 mai 2019 sur la scène du Millennium Stadium de Cardiff. Elles sont notamment attendues à Manchester, Bristol, Londres... Les fans auront l'occasion d'écouter leurs plus grands tubes comme Spice Up Your Life, Say You'll Be There, Viva Forever ou encore l'incontournable hit mondial Wannabe.

Thomas Montet