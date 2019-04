Spice Girls : Geri Halliwell répond enfin aux rumeurs de flirt avec Mel B

Ce communiqué fait suite aux rumeurs affirmant plus tôt dans la journée que la brève relation charnelle évoquée par Melanie Brown lors de l'enregistrement d'une émission télé le 23 mars dernier, avait duré bien plus qu'une nuit : "C'était au tout début des Spice Girls et leur relation a duré au moins douze mois", a ainsi affirmé une source du Daily Mail. Une idylle qui aurait débuté dès la rencontre des deux jeunes chanteuses en 1994, lorsqu'elles avaient 18 et 21 ans. "C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies", a notamment raconté Mel B. Et j'espère que quand Geri sera interrogée à ce sujet, elle ne niera pas. Parce que c'était juste pour le fun." Une confession choc survenue quelques semaines avant que les Spice Girls n'entament les répétitions de leur nouvelle tournée qui débutera le 24 mai prochain à Dublin.

Âgée de 46 ans, Geri Horner est mariée à Christian Horner, à la tête de l'équipe de Formule 1 Red Bull Racing. Elle est maman de deux enfants : Montague George Hector Horner (2 ans) et Bluebell Madonna (12 ans), née d'une précédente relation. De son côté, Mel B a connu des déboires sentimentaux : un premier divorce houleux avec Jimmy Gulzar, des relations médiatisées avec Christine Crokos et Eddie Murphy, puis un mariage avec Stephen Belafonte, dont cette mère de trois enfants a divorcé avec pertes et fracas en 2017.