Spice Girls : Mel B et Geri Halliwell, "une relation de feu et de glace"'

En mars dernier, Mel B affirmait sur le plateau de l'animateur Piers Morgan avoir eu une liaison avec Geri Halliwell. "Elle va me détester pour ça parce qu'elle est devenue toute chic dans sa maison de campagne avec son mari. Mais c'est un fait. C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies", confiait-elle. S'en étaient suivis un démenti de Ginger Spice, la tristesse de Scary Spice et l'intervention de Baby Spice. On en apprend désormais un peu plus sur leur relation...

Interrogé par la version australienne du Daily Mail, le parolier et compositeur des Spice Girls, Eliot Kennedy, est revenu sur les relations que les chanteuses du mythique girlsband entretiennent depuis leurs débuts. Entre Ginger et Scary Spice, cela n'a jamais été de tout repos... "Elles ont toujours eu une relation du type le feu et la glace", a-t-il affirmé, ajoutant toutefois que les cinq femmes étaient "en symbiose" et qu'elles connaissaient très bien les forces et les faiblesses des unes et des autres.

Mercredi 24 avril 2019, Mel B (43 ans) et Geri Halliwell (46 ans) se sont retrouvées pour la première fois pour les répétitions de la future tournée des Spice Girls. Elles se produiront dès le mois de mai lors d'une tournée des stades en Irlande et au Royaume-Uni, aux côtés d'Emma Bunton (43 ans) et Mel C (45 ans). Victoria Beckham (45 ans) ne se joindra pas à ses amies. Évoquant le cas Posh Spice, Eliot Kennedy a assuré que celle-ci a toujours su "ce qu'elle voulait" et que, maintenant qu'elle cartonne dans la mode, elle ne compte pas refaire de la musique. "Elle n'est pas du tout du genre impitoyable. Elle est de bonne composition et très drôle", a-t-il tenu à préciser. Bonnes copines, les Spice Girls ont malgré tout prévu du merchandising avec l'image ou le nom de Victoria...