Spice Girls – Mel B : "Geri essaye d'effacer notre histoire"

Pourtant, dans le communiqué publié au nom de Geri Halliwell ce 31 mars, le ton était à l'apaisement : "Geri adore les Spice Girls : Emma, Melanie, Melanie et Victoria. Elle aimerait que ses fans sachent que tout ce qui a été rapporté récemment est tout simplement faux et a été très blessant pour sa famille. Pour aller de l'avant, Geri est impatiente de voir les filles et tous leurs fans pendant la tournée, de passer un moment incroyable avec tout le monde et de se faire de nouveaux souvenirs."

Tout a commencé le 23 mars, lors de l'enregistrement d'une émission télé britannique avec Piers Morgan. Melanie Brown avait alors choqué plus d'un fan en révélant avoir eu une relation avec Geri au début des années 1990 : "C'est arrivé, tout simplement, et nous en avons ri, c'était tout. Nous étions meilleures amies (...). Et j'espère que quand Geri sera interrogée à ce sujet, elle ne niera pas. Parce que c'était juste pour le fun." Une confession choc survenue au moment où les Spice Girls se préparent pour leur grand retour sur scène, le 24 mai prochain à Dublin.