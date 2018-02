Spice Girls : Une tournée prévue, Victoria Beckham a-t-elle menti ?

Alors que des concerts en Chine étaient évoqués, il semble que les Spice Girls envisagent plutôt de se produire chez elles en Angleterre ainsi qu'aux États-Unis. Selon TMZ, le projet d'une série de concerts a été validé par les chanteuses... Y compris Victoria Beckham !

Le site américain, toujours très bien renseigné, affirme que Mel B a signé un contrat pour prendre part à une tournée vendredi 9 février et que ses camarades ont fait de même ! Le contrat indique le nombre de concerts prévus, les villes exactes et le montant du cachet mais le site garde, pour le moment, le secret sur les détails... On sait toutefois que les Spice Girls devraient donner plusieurs concerts en Angleterre et aux États-Unis sans passer par d'autres pays.

Ce qui est étonnant c'est que, si Geri Halliwell (Ginger Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice) et Melanie Chisholm (Sporty Spice) n'ont jamais été opposées à l'idée d'une tournée, Victoria Beckham (Posh Spice) avait toujours assuré être contre. La modeuse aurait-elle aussi signé le deal après avoir pourtant juré l'inverse dans les pages de Vogue...

Thomas Montet