Sridevi : Mort à 54 ans de la star de Bollywood, qui se serait noyée...

Agée de 54 ans, la star de Bollywood Sridevi Kapoor est morte, décédée à Dubaï après une crise cardiaque, selon l'annonce de son agent le 25 février 2018.

Le décès de la comédienne indienne a eu lieu lors du mariage d'un de ses neveux, au soir du samedi 24 février dans l'émirat, et est dû à une noyade accidentelle pendant un bain, d'après le média local Gulf News. La police de Dubaï a dévoilé un rapport à la famille, révélant des traces d'alcool dans le corps de l'actrice. Alors qu'elle se préparait pour le dîner du soir, elle aurait perdu l'équilibre et serait tombée dans une baignoire. Son mari aurait forcé la porte de la salle de bain n'ayant pas de réponse de sa femme et l'aurait retrouvée sans vie.

La disparition de Sridevi a entraîné une avalanche d'hommages d'artistes et hommes politiques indiens, comme le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui a tweeté : "Elle était un vétéran de l'industrie cinématographique, dont la longue carrière a inclus des rôles très divers et des performances mémorables." "Je n'ai pas de mots, Mes condoléances à tous ceux qui aimaient Sridevi. Un jour sombre", a tweeté de son côté l'actrice de Quantico et ancienne Miss Monde Priyanka Chopra. A l'annonce de cette disparition, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche près de la maison de la star dans le quartier de Lokhandwala, à Bombay.