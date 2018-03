Sridevi noyée à 54 ans, un meurtre ? Rumeurs et récit de ses derniers instants

Alors que des rumeurs se répandent dans les médias sur la mort à 54 ans de la star indienne Sridevi, son mari, le producteur Boney Kapoor, a raconté à un proche les circonstances dans lesquelles il a découvert le corps inanimé de sa femme. Des propos rapportés par le Daily Mail. Sridevi, actrice de Bollywood, a été retrouvée noyée dans la baignoire de son hôtel à Dubaï, alors qu'elle venait célébrer le mariage de l'un de ses neveux le 24 février. Son époux Boney Kapoor a raconté à son ami Komal Nahta, monteur et producteur de cinéma, ce qu'il s'était exactement passé dans l'établissement Jumeirah Emirates Towers Hotel. Un récit qui a été publié sur le blog de l'ami du veuf éploré.

Vers 17h30, Boney et Sridevi ont passé un petit moment ensemble dans leur chambre d'hôtel se câlinant "comme des ados" puis l'actrice s'est rendue dans la salle de bain. Son mari est alors resté devant la télévision sans s'inquiéter, mais vingt minutes, à l'approche de l'heure du dîner, il a souhaité presser sa femme pour qu'ils ne tardent pas à se rendre au restaurant. Ses remarques restant sans réponse, il a fini par frapper à la porte de la salle de bain. Toujours pas de réponse mais le mari de la comédienne entendait toutefois l'eau couler. En panique, il a alors défoncé la porte et trouvé sa femme inanimée sous l'eau du bain. Il a tenté en vain de la réanimer, avant d'appeler un ami, puis les secours.

Ces révélations surviennent alors qu'un membre du Parlement indien suppose que l'icône indienne a été tuée. La popularité de l'artiste étant immense – ses funérailles étaient d'ailleurs aussi impressionnantes qu'elle était admirée en son pays –, il n'en fallait pas plus pour éveiller des soupçons. L'ami de Boney Kapoor tente-t-il en publiant le récit des derniers instants de Sridevi de faire lever les soupçons qui pèsent sur le mari ?

Quelques jours plus tôt, le frère de l'acteur Anil Kapoor (Slumdog Millionaire) publiait un communiqué de presse via Twitter dans lequel il fait part de son immense chagrin, celui d'avoir perdu "une amie, une épouse et mère de deux filles", parlant d'une perte "indescriptible".

Une perte indescriptible

Il ajoute : "Je voudrais exprimer ma reconnaissance à ma famille, mes amis, mes collègues, ainsi qu'à tous ceux qui ont envoyé leurs pensées et aux innombrables fans de ma Sridevi, pour leur soutien sans faille." Il a remercié ses filles ainsi que ses deux enfants nés d'une précédente union : "Ensemble, en tant que famille, nous essayons de faire face à cette disparition insupportable. Pour le monde entier, elle était la lune ('chandni'), l'actrice par excellence... mais pour moi, elle était mon amour, mon amie, la mère de nos filles, ma partenaire. Pour nos filles, elle représentait tout. Elle était le pilier de notre famille." S'il rappelle que la mémoire de sa femme perdure à travers ses films, il demande aussi le respect de la vie privée de sa famille.

Après son mariage avec Boney Kapoor, Sridevi avait disparu du grand écran pendant quinze ans avant d'y effectuer son grand retour en 2012 avec la comédie English Vinglish. Son film le plus récent, sorti l'année dernière, était Mom. Jhanvi, la plus âgée de ses deux filles, s'apprête à faire ses débuts à Bollywood.