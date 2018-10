Stacey Dash (Clueless) : Elle épouse un homme dix jours après leur rencontre

Trois mariages qui se sont soldés par trois divorces, Stacey Dash aurait pu s'arrêter là, mais non. La Page Six du New York Post rapporte que l'actrice américaine de 44 ans retente l'expérience. Celle qui a incarné Dionne Davenport, la meilleure amie de Cher (Alicia Silverstone ), dans le film et la série Clueless est une femme mariée depuis plusieurs mois.

En effet, Stacey Dash a épousé, en avril 2018, un homme qu'elle avait rencontré dix jours auparavant. Il s'agit de Jeffrey Marty, un avocat qui a créé le faux personnage du républicain Steven Smith de Georgie qui soutient Donald Trump. Ses récits inventés sont souvent pris au premier degré et lui valent de nombreuses critiques.

Stacey Dash est réellement impliquée dans le monde de la politique puisque l'actrice canon était candidate pour intégrer le 44e district du Congrès en Californie. Sa campagne n'a finalement été que de courte durée puisqu'elle s'est lancée le 26 février dernier et s'est retirée moins d'un mois et demi après.

Stacey Dash et Jeffrey Marty vivent un mariage longue distance puisque l'actrice habite à Los Angeles et l'avocat à Miami. Aucun rapprochement n'est prévu pour le moment.

La star de Clueless n'en est pas à son premier essai puisqu'elle a été mariée auparavant à Emmanuel Xuereb (2007–2011), James Maby 2005–2006) et Brian Lovell (1999–2005).