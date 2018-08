Stanislas Merhar orphelin : Sa maman Christiane est morte

Si Stanislas Merhar a eu de nombreuses femmes dans la vie – on l'a dit tour à tour en couple avec Vanessa Paradis, Mona Walravens, Elodie Frégé ou actuellement avec la jeune Lola Créton – c'est bien la femme de sa vie que l'acteur de 47 ans pleure aujourd'hui. En effet, sa mère Christiane Sacase Merhar est morte le 2 août 2018 à Paris.

C'est ce que la page des carnets funéraires du Monde a annoncé. On peut y lire que Stanislas, accompagné de ses deux soeurs, Vanja et Katia, a annoncé le décès de leur maman (une ancienne journaliste mariée à un metteur en scène slovène) et assisté à la cérémonie religieuse qui s'est tenue le 8 août en l'Église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris, avant une inhumation au cimetière du Montparnasse.

Pour Stanislar Merhar, c'est la perte d'un pilier depuis le suicide de son père. En effet, l'acteur de La Folie Almayer a perdu son papa alors qu'il n'avait que 18 ans. Dans une interview pour le féminin Causette, Stanislas Merhar avait évoqué la mort de son père avec ses propres mots, en affirmant qu'il s'était "tué-suicidé". "Le choc de sa vie" selon Causette. L'acteur s'y rappelait au douloureux souvenir de l'avoir eu au téléphone quelques jours auparavant et n'avoir rien deviné. "Il a dit 'je t'aime' et il a dit 'mon fils'", avait-il confié, non sans pudeur.