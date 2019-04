Star Academy : Kamel Ouali révèle un gros regret et dézingue certains ex-profs !

Jeudi 11 avril 2019, Kamel Ouali était l'invité de Jordan De Luxe sur Voltage. A cette occasion, le professeur de danse emblématique de la Star Academy de TF1 a accepté d'évoquer cette expérience qui l'a rendu très populaire auprès des Français... et il a révélé un très gros regret !

Si Kamel Ouali (47 ans) a participé à toutes les saisons de la Star Academy sur TF1 de 2001 à 2008 (il n'a pas participé à l'édition diffusée sur NRJ12 en 2012), il affirme qu'il aurait pu s'abstenir de donner des cours lors de la 8e édition. Il s'agit de celle pour laquelle le château de Dammarie-lès-Lys avait été délaissée pour le Marais à Paris. Dans le Show De Luxe, il a statué : "Je vais être super honnête, la dernière année, je n'aurais pas dû la faire. Je regrette de l'avoir faite. Ils avaient vraiment changé tout le monde, tout le monde, tout le monde. On s'est retrouvé qu'avec Nikos Aliagas. La production avait mis vraiment beaucoup moins de budget donc je ne pouvais plus faire mes tableaux et m'éclater réellement."

Dans sa lancée, Kamel Ouali a aussi regretté que la nouvelle équipe de professeurs d'alors n'était pas forcément là pour les bonnes raisons. "Ils n'étaient pas trop là pour les élèves mais plus pour eux, pour développer leur réseau et leur notoriété. Ça se ressentait trop et honnêtement la dernière année, elle ne servait pas à grand chose", a-t-il asséné sans langue de bois. Une sortie qui devrait faire plaisir à Brice Davoli, Anne Ducros, Dominique Martinelli, Rafael Amargo et Marine Méchin... l'équipe enseignante de 2008.

Aujourd'hui, la Star Academy est bien loin pour Kamel Ouali et le chorégraphe et metteur en scène se consacre actuellement à la nouvelle revue du Paradis Latin, L'oiseau Paradis, dans laquelle on retrouvera l'ex-Miss Univers 2016 Iris Mittenaere et l'ancien gagnant de la Star Academy 6 Cyril Cinélu à partir du 2 mai 2019.