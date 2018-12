Star Academy : Le château bientôt dispo pour... vos mariages !

Aux dernières nouvelles, le château de la Star Academy était dans un état qui faisait peine à voir, abîmé et supposément à l'abandon. Dans les pages locales Seine-et-Marne de l'édition du 13 décembre 2018 du Parisien, on découvre sa nouvelle vie.

On apprend ainsi que le domaine, qui comprend le château des Vives-Eaux, une Orangerie ainsi qu'une serre Eiffel, est aujourd'hui entre les mains de Jean-Michel Pontet, qui a racheté le château pour la coquette somme de 3,8 millions d'euros. Au moment où Endemol cessait d'utiliser les lieux, la société de production a versé au propriétaire l'équivalent de "un tiers des travaux à faire" alors qu'il y avait eu des dégâts "quand les décors ont été démontés". Outre le prix d'achat, l'homme d'affaires va injecter 100 000 euros pour remettre en état l'Orangerie avec notamment une pose de parquet. Ce lieu servira de salle de réception pour des mariages et des séminaires, pouvant accueillir entre 120 et 150 personnes aux alentours du printemps prochain.

Dans le château, le projet prévoit la création "d'une suite nuptiale avec salon, salle de bains et chambre". Le studio d'enregistrement qui servait aux candidats de l'émission de TF1 animée par Nikos Aliagas devrait lui être mis en location. La serre Eiffel, pour sa part, devrait devenir... une piscine. Le domaine possède aussi un bâtiment plus récent qui comprend quinze chambres et devrait passer à vingt chambres.

Un beau projet pour le château qui a vu passer entre ses murs Jenifer, Nolwenn Leroy ou Elodie Frégé, Sofia Essaïdi...