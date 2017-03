Star Academy : Une ex-candidate de retour sur France 2 !

Treize ans après son passage éclair dans la Star Academy 4 (en 2004), une candidate a fait son grand retour samedi 4 mars 2017 dans N'oubliez pas les paroles (France 2).

Difficile de la reconnaître tant elle a changé et pourtant, c'est bel et bien Émilie qui a fait son entrée sur le plateau de l'émission animée par Nagui. Comme au présentateur, sa participation ne vous dit peut-être rien et pour cause, elle avait quitté le château de Dammarie-les-Lys après seulement quelques jours de tournage. "Je suis partie, parce que je n'avais pas supporté la pression", a confié celle qui avait partagé l'aventure avec le regretté Grégory Lemarchal.

Émilie, devenue coach vocale, a heureusement supporté celle de N'oubliez pas les paroles : elle a ainsi battu la Maestro du jeu Fanny grâce à sa puissance vocale. Pour rappel, la jeune femme n'est pas la seule ancienne candidate de la Star Academy a avoir tenté sa chance dans le jeu télévisé. Faustine Nogherotto de la saison 6 (en 2006) s'était également fait remarquer début 2016.