Star Academy : Une ex-candidate devient chasseuse de fantômes !

En 2001, le tout premier numéro de Star Academy était diffusé sur TF1. Depuis, neuf autres saisons ont suivi. Si certains candidats ont su tirer leur épingle du jeu et ont réussi à faire carrière dans la musique à l'instar de Jenifer, Nolwenn Leroy ou encore Élodie Frégé, d'autres sont tombés aux oubliettes... ou presque.

Parmi ces ex-participants, Jill Vandermeulen, repérée dans Star Academy 5, édition remportée par Magalie Vaé, a complètement changé de cap. La Belge qui avait été éliminée lors du cinquième prime est désormais chasseuse de fantômes ! Une reconversion inattendue...

La jeune femme –maman de trois enfants, Bella-June (7 ans), James (5 ans) et Jude (2 ans) – a créé sa chaîne YouTube baptisée Silent Jill, en référence au film d'horreur Silent Hill. Avec sa caméra, Jill Vandermeulen se rend dans des lieux effrayants comme des maisons supposément hantées ou des fermes abandonnées dans le but d'y croiser des créatures diverses.

Pour information, l'ex-candidate de Star Academy 5 n'a pas chômé depuis sa participation au concours de chant. En effet, Jill Vandermeulen a travaillé au sein de l'entreprise familiale spécialisée dans les cosmétiques de luxe, elle a entamé une carrière de mannequin et est finalement revenue en 2015 à l'antenne comme animatrice sur Plug RTL et speakerine sur RTL-TVI. Plus encore, début 2017, elle officiait auprès de Bertrand Chameroy dans OFNI, l'info retournée (W9).