Star Academy : Une prof enceinte de son premier enfant

La famille de la Star Academy s'agrandira prochainement. Le 12 avril 2019, Aria a annoncé qu'elle était enceinte de son premier enfant, fruit de ses amours avec le photographe et professeur de yoga Gus Forristal.

C'est en partageant deux photos sur lesquelles elle fait une posture de yoga, avec sa moitié à ses côtés en train d'écouter son ventre, puis de l'embrasser, que la belle blonde a partagé l'heureuse nouvelle, sur Instagram. "Hey, les amis. Gus et moi avons une nouvelle excitante à partager. Nous allons bientôt accueillir un nouveau membre dans notre famille et nous sommes sur la lune. Créer la vie avec la personne que vous aimez est la plus belle chose au monde. C'est excitant et effrayant à la fois. C'est une nouvelle aventure qui commence pour nous et on l'aime déjà", a-t-elle écrit en légende de sa publication.