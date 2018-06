Star Trek : Jon Paul Steuer (33 ans) s'est suicidé par arme à feu

Le 1er janvier 2018, Jon Paul Steuer, alias Alexander Rozhenko dans la série Star Trek : La Nouvelle Génération, décédait brutalement à l'âge de 33 ans à Portland (Oregon). Une information qui avait été rapportée à l'époque par le site Willamette Week sans que les causes exactes de la mort du comédien ne soient divulguées.

Cinq mois plus tard, le site The Blast fait la lumière sur le drame, citant une source policière. On apprend ainsi que l'acteur et musicien américain s'est suicidé par arme à feu.

Jon Paul Steuer avait démarré sa carrière dans le show business à l'âge de 3 ans seulement. Après avoir fait ses débuts en 1989 dans la série Day by Day, il s'était illustré l'année suivante dans Star Trek. Entre 1993 et 1996, il avait joué durant trois saisons dans la série Une maman formidable (Grace Under Fire en VO).

Après une courte carrière à Hollywood, il avait déménagé dans le Colorado à l'âge de 19 ans pour se consacrer à sa vraie passion, la musique. C'est là-bas qu'il a formé son premier groupe de punk, Kill City Thrillers, avant de chanter dans un second, Soda Pop Kids (dissout en 2009).