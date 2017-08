Star Trek : Le fils de Leonard Nimoy (Spock) s'est fiancé... à une star de la saga

Adam Nimoy, fils réalisateur de l'iconique Leonard Nimoy (qui est décédé en février 2015), n'a pas été chercher très loin pour trouver la femme de sa vie. À en croire le critique Trekkie Scott Mantz, le jeune cinéaste de télé (Gilmore Girls, Ally McBeal, Les associées...) s'est fiancé avec Terry Farrell. Les fans de Star Trek n'ont pas oublié : Terry était le visage du lieutenant commandant Jadzia Dax dans la série Star Trek: Deep Space Nine. La star américaine aujourd'hui âgée de 53 ans avait joué dans pas moins de 150 épisodes entre 1993 et 1998.

Une drôle d'histoire - confirmée par Farrell en personne sur Twitter - lorsqu'on sait que le père de son fiancé a incarné le fameux Spock dans la série culte qui dura de 1966 à 1986, avant de reprendre son rôle dans plusieurs films de la franchise au cinéma. Adam, qui a réalisé deux documentaires autour de son père (Leonard Nimoy's Boston et For the Love of Spock), est actuellement en train de travailler sur un autre docu consacré à Star Trek, What We Left Behind: Looking Back at Deep Space Nine. Et qui en est l'une des vedettes ? Terry Farrell !