Star Wars - Ben Medelsohn divorce : Le héros de Rogue One dans la tourmente

Fier de faire partie de la Star Wars Family en participant au dernier épisode sur les écrans, Rogue One, Ben Mendelsohn vit des moments moins faciles hors des plateaux. L'acteur australien de 47 ans divorce...

La femme de Ben Mendelsohn, Emma Nadine Forrest, a déposé sa demande de divorce le 23 décembre, indique le site TMZ. Elle demande une pension alimentaire et la garde principale de leur fille, ce que ne valide sûrement pas le comédien, également papa d'une autre enfant, née de sa précédente relation. Ecrivain britannique, l'épouse de l'acteur fait remonter leur séparation à la date du 1er décembre et cite des différends irréconciliables - la formule classique dans les procédures de divorce. Ils s'étaient mariés en juin 2012.

Dans Rogue One, Ben Mendelsohn incarne Orson Krennic, directeur de l'armement pour l'Empire. En interview pour Collider.com, il avait décrit ainsi son personnage : "C'est un outsider en gros. Il n'est pas né soldat. Il a traversé beaucoup d'épreuves et fait preuve d'une grande volonté. Il croit en l'avenir de l'Empire, il a fait son chemin pour être à la tête du service de l'intelligence de l'armée et fait tout pour fabriquer l'étoile noire."