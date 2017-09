Star Wars : Un réalisateur a (encore) été viré !

Trois réalisateurs en moins de trois mois. Il est visiblement fort difficile de travailler avec LucasFilm, le studio en charge de la saga Star Wars qui avait été racheté par Disney en octobre 2012. Deux mois à peine après les licenciements de Chris Miller et Phil Lord, le duo qui était chargé de réaliser le spin-off consacré à la jeunesse d'Han Solo et qui a décidé de quitter le navire en pleine production, c'est au tour de Colin Trevorrow (Jurassic World) de partir.

Le cinéaste avait été embauché il y a moins de deux ans de cela pour réaliser l'Episode IX, dernier opus de l'ultime trilogie Star Wars. Un honneur doublé d'une énorme pression : le réalisateur a dû faire une croix sur la suite de Jurassic World pour s'atteler à l'écriture de Star Wars 9. On apprend aujourd'hui d'un communiqué officiel que LucasFilm et Colin Trevorrow ont mis fin à leur collaboration. "Colin a été un merveilleux collaborateur au cours du processus de développement, mais nous sommes arrivés à la conclusion que nos visions pour le projet différaient", peut-on lire.

La vérité est un peu moins rose. Selon The Hollywood Reporter, les relations entre Trevorrow et la productrice de la saga Kathleen Kennedy se seraient tendues au fil des mois, au point de devenir "insupportables" d'après l'éminent magazine américain. Les idées de scénario proposées par le scénariste n'auraient pas du tout séduit LucasFilm, qui lui a fait l'affront d'appeler à la rescousse Jack Thorne (Skins, The Eddy, Maintenant c'est ma vie). Au point de non-retour, les deux parties ont fini par se séparer et, comme souvent dans ce genre de conflit, c'est le studio qui a eu le dernier mot.

Selon d'autres observateurs, le flop du dernier film de Colin Trevorrow, le drame The Book of Henry, aurait pesé dans la décision. Le film, sorti aux États-Unis en juin dernier, a rapporté 4,2 millions de dollars en quatre semaines d'exploitation.