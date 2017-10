Stars 80 : Un concert capote, l'organisateur se suicide

Il était fan des chanteurs des années 80 et pensait pouvoir faire venir plusieurs têtes d'affiche à la salle omnisports de Grivegnée, en Belgique. Malheureusement pour Francis Nysens, propriétaire d'un café à Grâce-Hollogne (dans la province de Liège), ses plans ne se sont pas du tout déroulés comme prévu.

Le quotidien belge La Meuse raconte l'histoire tragique de ce Belge de 61 ans qui avait tout organisé pour enchanter les fans des années 80 le 22 octobre dernier avec un concert pour lequel Julie Pietri, Émile et Images, Phil Barney ou encore Ottawan étaient annoncés. Seulement voilà, ne leur ayant pas proposé de cachet, Francis Nysens s'est retrouvé sans personne le grand soir, alors même que 700 spectateurs avaient fait le déplacement. Une annulation de dernière minute qui a fortement déplu. Face à la colère du public furieux de ne voir aucun artiste sur scène, la police avait même dû intervenir.

On apprend aujourd'hui que Francis Nysens, introuvable depuis le lendemain de ce fiasco, est finalement décédé. Son corps a été repêché dans la Meuse le 29 octobre dernier après qu'une promeneuse l'a découvert flottant dans la matinée dans la commune de Huy. Après avoir envisagé toutes les hypothèses, le parquet a finalement conclu au suicide par noyade. Le cafetier avait envoyé à sa compagne un SMS résonnant comme un adieu et avait laissé son portefeuille et ses médicaments à son domicile avant de se donner la mort.