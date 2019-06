Steeve (Koh-Lanta) : "Cindy et Maud savaient que je gagnerais face au jury"

Steeve n'a pas été choisi par Cindy pour se rendre face au Jury final de Koh-Lanta 2019. S'il n'a pas gagné les 100 000 euros, Maud est la grande chanceuse, l'aventurier ne regrette rien, car l'émission a bouleversé sa vie. Il s'est confié à Purepeople.com.

Vous êtes allé aux poteaux, mais vous êtes tombé en premier. Comment avez-vous réagi ?

C'est difficile. Je savais que cette épreuve était clé. Il fallait que je finisse absolument premier, car je savais que je n'allais pas être choisi de toute façon. À ce moment-là, j'ai pensé à tout le monde, à mes proches. Ça a été vraiment très dur.

Comprenez-vous que Cindy choisisse Maud plutôt que vous pour affronter le Jury final ?

Je savais que Cindy ne me choisirait pas. Ils savaient tous les deux que je gagnerais si j'allais au Jury final. Ce n'était pas une surprise, mais j'avais un peu d'espoir. On était si proche avec Cindy que je voulais croire qu'elle me prendrait. Mais je savais que ça finirait comme ça si je ne finissais pas premier. C'est pour ça que je ne lui en veux pas. Je lui avais tout de même dit que, même face à Maud, elle pouvait ne pas gagner. Elle pensait que oui.

Qu'est-ce que Koh-Lanta a changé dans votre vie ?

C'est une grosse remise en question. Koh-Lanta, c'est une retraite de quarante-quatre jours. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Je me suis beaucoup remis en question. Je suis différent aujourd'hui, je tempère plus les choses, j'apprécie les moments simples. Je me suis rapproché de mes proches.

Même professionnellement. La reprise du travail n'a pas été évidente. J'étais directeur de territoire sur Nice, je ne pouvais plus assurer mes missions. J'ai eu besoin de me réadapter. Je ne savais plus si je voulais continuer ou faire autre chose. Six mois après, je n'ai pas vraiment retrouvé d'activité professionnelle même si je suis encore fonctionnaire de la ville de Nice. J'ai besoin de me trouver.

Qu'est-ce qui a été le plus dur à votre retour des Fidji ?

Le plus dur, c'est de se réadapter à la frénésie. J'habite à Nice, j'adore ma ville, mais elle est tellement bruyante, il y a tellement de monde... Il m'est arrivé de m'enfermer chez moi pour retrouver du calme. On ne s'en rend pas toujours compte, mais en fait, il y a toujours un bruit de fond ici.

Le rapport à l'alimentation est également complexe. On se jette sur la nourriture, ce qui n'est pas bon, et puis on a des problèmes de transit. Même dormir est difficile ! J'étais ravi de retrouver un lit, mais, une fois dedans, je ne trouvais pas le sommeil, je tournais en rond.

Cyril avait fait le choix de se confier aux aventuriers sur son homosexualité. Puis Clo a fait son coming out vendredi. Étiez-vous au courant ?

Elle en avait parlé sur le campement, on était tous au courant. Je pense que l'émission l'a bien aidée à avoir confiance en elle et a officialisé son coming out. Tout le monde a été bienveillant avec elle et quand elle l'a dit vendredi en direct sur TF1, on avait envie de crier : "Yes !" Clo, c'est une fille bien, c'est vraiment une nana géniale.

Cindy a révélé que participer à Koh-Lanta avait été un sacrifice financier. Est-ce le cas pour vous ?

Il faut dire qu'on part presque cinquante jours... Moi je travaille dans la Fonction publique, du coup, j'ai un compte épargne-temps. Je peux mettre des jours de côté. Et là, j'ai tout brûlé, les congés, les RTT... tout tout tout ! Du coup, mes enfants qui souhaitent partir en vacances... bah il faut attendre que ça se recharge. Heureusement, en tout cas, que je n'ai pas dû poser des congés sans solde ! Ça aurait été très difficile sinon.

