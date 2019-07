Steevy Boulay accablé : sa cousine est morte assassinée par son compagnon

Steevy Boulay (39 ans) est très triste et réclame que justice soit faite.

Sur Twitter, le sociétaire des Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL a révélé que l'une des 71 femmes décédées depuis le début de l'année 2019 sous les coups de leur mari (ou ex-mari) était sa cousine. Il a écrit, encore choqué par ce chiffre effrayant : "71 femmes sont mortes depuis janvier à cause de leur (ex) conjoint dont l'une était ma cousine, Gwen. Que justice soit faite. 71 femmes... le chiffre fait peur."

En effet, dans la liste de ces 71 femmes publiée par le Collectif des proches et familles de féminicides, on retrouve bien une certaine Gwenaëlle, âgée de 37 ans, décédée en Ardèche le 23 mai dernier. Elle était la 56e femme de l'année 2019 à périr sous les coups de son compagnon en France...

Face à ce constat horrible, le collectif a trouvé le soutien de la comédienne Eva Darlan et du magistrat Luc Frémiot qui viennent de lancer un appel contre cette hausse des violences. Le duo a également publié une pétition intitulée Non-assistance à femmes en danger. "Le nombre de magistrats qui classent ces affaires sans suite, c'est incroyable ! Comment peut-on classer sans suite quelqu'un qui vient demander du secours ? C'est ça qu'on demande : on demande des enquêtes à Mme Belloubet [garde des Sceaux et ministre de la Justice, NDLR] et à M. Castaner [ministre de l'Intérieur, NDLR] pour qu'ils sachent exactement où se trouve le dysfonctionnement. Qui et quelles sanctions appliquer", a lancé la comédienne très impliquée à l'antenne de BFMTV ce 4 août 2019.