Stefano Casiraghi : Indiscrétions sur le bébé de Pierre et Beatrice Borromeo

Dans le visage de Pierre Casiraghi, on revoit, c'est saisissant, celui de son père Stefano, tragiquement décédé en 1990 à l'âge de 30 ans en s'adonnant à sa passion pour le motonautisme. Dans ses exploits empreints d'adrénaline aussi, de ses expériences de pilote de rallye à sa carrière prometteuse de skipper de GC32, véritable Formule 1 des mers, la filiation s'affirme.

Et désormais, le souvenir de Stefano semble voué à se perpétuer puisque Pierre a choisi de donner son prénom à son premier enfant, fruit de son mariage avec la charmante journaliste italienne Beatrice Borromeo. Le public a hâte de faire sa connaissance, mais ses parents ne sont de toute évidence pas pressés de le présenter.

Bébé Stefano Casiraghi est né le 28 février 2017 à la maternité de l'hôpital Princesse Grace de Monaco, mais reste depuis, abstraction faite du faire-part de naissance laconique et elliptique signé des deux grand-mères, la princesse Caroline de Hanovre et la comtesse Paola Marzotto, entouré de l'épais secret propre au clan. Aucune photo, aucun détail. Matilde Borromeo, heureuse tata qui avait fait allusion à la naissance sur Instagram, a même été priée de supprimer sa publication. Au final, il a fallu compter sur les connexions de l'hebdomadaire espagnol Hola! pour apprendre les prénoms du petit Stefano Ercole Carlo Casiraghi.

Un beau bébé... brun !

Dans son nouveau numéro, la revue reine du gotha dévoile quelques autres menus détails. C'est peu, mais c'est déjà ça. Outre la confirmation que l'heureux événement a bien eu lieu au Centre hospitalier princesse Grace - comme la plupart des naissances de la jeune génération monégasque, à l'exception de Sacha et India, les deux enfants d'Andrea Casiraghi et de Tatiana Santo Domingo -, on apprend que le bébé de Pierre Casiraghi et Beatrice Borromeo pesait 3,8 kilos à la naissance... et qu'il avait les cheveux bruns. Une différence notable avec son papa, bien blond dès sa naissance comme on peut l'observer sur les photos d'archives de sa présentation à la presse à la maternité en septembre 1987, à voir dans notre diaporama.

Andrea Casiraghi, sa soeur Charlotte et leur frère cadet Pierre n'avaient respectivement que 6, 4 et 3 ans lorsque leur père Stefano s'est tué en course off-shore, sept ans après son mariage avec la princesse Caroline. Ils n'ont guère eu le temps de se fabriquer beaucoup de souvenirs avec lui, mais on ne doute pas que, dans quelques années, Pierre saura faire vivre la mémoire du flamboyant Italien dans l'esprit de son petit garçon.