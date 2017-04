Stefi Celma : Qui est l'irrésistible et féline Sofia de Dix pour Cent ?

À 30 ans, Stéfi Celma est devenue une incontournable du grand et, depuis un peu plus d'un an, du petit écran. Grâce à Dix pour cent. Elle y joue Sofia Leprince, une hôtesse qui travaille à l'accueil de l'agence ASK dans l'espoir de devenir un jour comédienne, son rêve ultime. Avec abnégation et un petit coup de pouce, elle touche du doigt ce désir suprême lorsqu'elle tombe amoureuse de Gabriel, l'un des agents (joué par Grégory Montel). Dans la saison 2, son personnage prend donc logiquement de l'ampleur.

Mais avant de jouer les apprenties comédiennes dans la série-phare de France 2, Stéfi Celma a réellement lutté pour se faire une place dans le métier. Son physique de rêve – qui avait servi de ressort comique dans Les Profs 2 – et son sourire radieux n'ont pas immédiatement convaincu les directeurs de l'engager. Elle doit attendre Case Départ en 2011 pour s'offrir un petit rôle aux côtés du duo imparable formé par Fabrice Eboué et Thomas Ngijol. Ce n'est qu'en 2013, lorsqu'elle incarne la sublime prof de français de Kev Adams, alias Boulard, dans Les Profs que sa carrière décolle. On la verra ensuite dans Antigang face à Jean Reno, ainsi que dans Telle mère telle fille, où elle a retrouvé Camille Cottin (Andréa dans Dix pour cent).

La féline et talentueuse comédienne n'a pas fini d'aimanter les regards. En juin prochain, elle sera dans Les Ex, une comédie de Maurice Barthélémy où elle donnera la réplique à Jean-Paul Rouve, Claudia Tagbo et Patrick Chesnais. Le premier rôle au cinéma n'est plus très loin !