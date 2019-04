Stéphane Bern, célibataire : avec son chéri Lionel, c'est fini !

Près de deux ans après avoir pris la pose avec Lionel en couverture du magazine Paris Match, Stéphane Bern fait une révélation surprenante ! Face à Michel Cymès sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici (France 2) mercredi 17 avril 2019, l'animateur de 55 ans annonce être... célibataire !

Alors que le médecin le plus célèbre du PAF lui posait des questions dans le cadre de la pastille "dossier médical", Stéphane Bern a été interrogé sur sa "situation familiale"."Toujours célibataire !", s'est exclamé l'invité. Surpris, Michel Cymès a alors poursuivi : "Toujours célibataire mais en couple ?" Et celui qui se fait surnommer Monsieur Patrimoine de s'expliquer : "Non, toujours célibataire ! Soyons clairs, docteur, je n'ai aucun problème à parler de ces sujets-là." Sans donner plus de détail, Stéphane Bern a donc officialisé sa rupture avec son désormais ex-amoureux Lionel.

Rappelons qu'en août 2017, le couple se montrait plus complice que jamais en couverture de Paris Match. Dans les pages du magazine, l'animateur de Secrets d'histoire révélait avoir croisé il y a bien des années le chemin de Lionel mais, à l'époque, les coeurs des deux hommes étaient pris. "Et puis l'année dernière, nos horizons réciproques se sont libérés et nous nous sommes retrouvés", lançait-il. L'animateur se montrait très amoureux de son chéri : "Il a de vraies valeurs. Un véritable savoir-être. Il n'est pas attiré par ce qui brille, il adore la campagne. Lui comme moi avons les deux pieds ancrés dans la vraie vie." Plus encore, Stéphane Bern se disait aussi épanoui que possible auprès de Lionel. "Depuis qu'il est entré dans ma vie, je ne cours plus après l'inaccessible. Je suis davantage dans la sérénité", confiait-il.

Aujourd'hui, les amoureux se sont donc séparés. Une annonce surprise de la part de l'animateur...