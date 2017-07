Stéphane Bern : Comment il a convaincu GQ de le mettre en couverture

Pendant un peu moins de deux minutes, Stéphane Bern ne manque pas d'arguments. "Tout le monde dit que je suis l'animateur le plus stylé du PAF et je ne suis pas encore en couv' de GQ", lance-t-il. "Il nous faut un film, un late show...", répliquent ses interlocuteurs afin de justifier leur refus.

Mais Stéphane Bern ne s'est pas découragé. En effet, celui qui animera deux nouveaux rendez-vous sur France 2 à la rentrée a énuméré les publicités dans lesquelles il a tourné : "Les vérandas Akéna, la reine des vérandas. Gamm Vert : il est où le trou ? Yellow camping, c'est royal, non ?" Tout un tas de tournages "cool mais pas GQ" pour les deux journalistes du magazine.

Stéphane Bern dans GQ grâce à Stéphane Plaza

Après quelques négociations ratées, l'animateur de 53 ans a alors assuré être "le Stéphane le plus connu de France". Tandis qu'il pensait avoir lâché là "une raison béton pour [le] mettre en couv'", ses protagonistes ont cité Stéphane Plaza, l'agent immobilier de M6 dont le nom "ressort le premier sur Google". Et, alors que ses arguments n'ont pas eu de succès jusqu'ici, Stéphane Bern abat sa dernière carte : "Si vous me mettez en couv' de GQ, je peux essayer de vous mettre en contact avec Stéphane Plaza." Sous le charme, les deux journalistes du magazine masculin ont conclu le marché.

Une vidéo hilarante qui rappelle celle déjà réalisée avec Bertrand Chameroy au mois de mai. L'ancien chroniqueur de Cyril Hanouna dans TPMP, qui a migré sur W9, souhaitait faire la couverture du mensuel. Afin de convaincre les journalistes, il avait alors tout tenté...