Stéphane Bern endetté à vie : "Cela m'enchante !"

En 2012, Stéphane Bern s'est offert le collège royal et militaire de Thiron-Gardais (Eure-et-Loir), établissement datant du XVIIe siècle et qui tombait en ruines. Un véritable trésor pour ce passionné d'histoire, qu'il a rénové afin d'en faire un musée. Et pour restaurer ce lieu qu'il a acheté 350 000 euros, l'animateur de France 2 a injecté entre 2 et 3 millions d'euros. En parallèle, il a créé la Fondation Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, sous l'égide de l'Institut de France, qui remet tous les ans deux prix dotés de 30 000 euros.

Tant de projets qui enthousiasment Stéphane Bern, mais qui sont également très coûteux. Dans les colonnes de Challenges, celui qui présentait son nouveau compagnon Lionel se confie à ce sujet. "Je me suis endetté pour le reste de mes jours mais cela m'enchante, c'est l'oeuvre de ma vie !, lâche l'animateur de Secrets d'histoire. Je n'ai aucun goût pour le luxe, je mène une vie simple et si je n'avais plus aucun succès à la télévision, je pourrais encore compter sur mes livres qui se vendent assez bien."

Si Stéphane Bern semble si passionné par le patrimoine, c'est "parce qu'[il] a la conviction que c'est un levier économique fort capable de redonner de la fierté aux habitants". Et l'animateur et écrivain de 53 ans peut compter sur de grands noms pour le soutenir. En effet, le président de la République Emmanuel Macron et son épouse Brigitte s'étaient rendus à l'inauguration du musée.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Challenges, actuellement en kiosques.