Stéphane Bern, enfant battu par sa mère : "Ses gifles, je les méritais..."

Vendredi 2 novembre à 23h15, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueille une nouvelle personnalité très appréciée des Français. Après avoir reçu Michel Fugain, Macha Méril ou encore Jacques Weber et Lio, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL recueille cette fois les confidences de l'un des piliers du PAF : Stéphane Bern.

Comme la bande annonce de l'émission Le Divan le laisse entrevoir, ce numéro mettra notamment sous les projecteurs la relation conflictuelle de Stéphane Bern avec sa mère Mélita, une mère qui n'a jamais fait preuve d'affection à son égard... bien au contraire. "On n'était pas très doués dans la famille pour se dire qu'on s'aimait (...) J'avais une mère tellement castratrice que ça vous la coupe quoi", se remémore-t-il dans ce teaser. Et l'animateur de 54 ans de poursuivre sans tourner autour du pot : "J'ai été battu. Je ne me souviens pas d'une journée où je n'ai pas reçu une gifle. C'est vrai, mais je les méritais."

Dans un registre plus léger, Stéphane Bern évoquera également son physique et la difficulté qu'il a, encore aujourd'hui, à apprécier son apparence. "J'ai un problème avec mon image...", lance-il avec honnêteté dans le teaser de l'émission.

Comme le veut la tradition, une proche de Stéphane Bern, son assistante personnelle Ségolène Danton, a aussi pris la parole au cours de l'enregistrement de l'émission. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel avec Stéphane Bern, c'est vendredi 2 novembre 2018 à 23h15 sur France 3 !