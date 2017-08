Stéphane Bern et la couv avec son chéri : "Je n'imaginais pas un tel ramdam"

Convié par le magazine Paris Match à faire la couverture de l'édition du 23 août 2017, Stéphane Bern s'y affiche en compagnie de son nouveau chéri, Lionel. Une photo qui a beaucoup fait parler car il est très rare de voir des couples de même sexe figurer en une d'un magazine grand public. L'animateur de France 2 a d'ailleurs réagi au "buzz".

Interrogé par L'Express sur le fort écho positif, en particulier sur Twitter, de cette couverture – seulement la deuxième de Paris Match avec un couple de même sexe après Amélie Mauresmo et son ex-compagne en 1999 –, Stéphane Bern se dit surpris. "On ne mesure jamais soi-même l'importance de ce qu'on fait ni de la résonance... C'est une histoire banale dont les médias s'emparent mais je n'imaginais pas un tel ramdam !", a-t-il confié. Outre cette photo, l'animateur évoque aussi dans les pages de l'hebdomadaire ses histoires de coeur, dont sa rupture avec son ex-chéri, Cyril.

Salué pour sa décision de s'afficher fièrement aux côtés de son amoureux, qu'il connaît depuis seize ans mais dont il ne partage la vie que depuis un an, Stéphane Bern a évoqué l'importance de montrer qu'un couple d'hommes peut être heureux et épanoui, tout simplement. "Au vu des réactions, je suis heureux que cela banalise la question et puisse aider des jeunes en quête de leur identité. Car le taux de suicide chez les ados, à cause de leur orientation sexuelle souvent, me navre", souligne-t-il.

Thomas Montet