Stéphane Bern et son chéri Lionel passent la Saint-Valentin au théâtre

Mercredi 14 février, pour la Saint-Valentin, tous les amoureux n'étaient pas forcément au restaurant en tête à tête... On a pu le constater au Casino de Paris où plusieurs tourtereaux assistaient à la représentation exceptionnelle du spectacle de Franck Ferrand, Histoires d'amour de l'Histoire.

On a ainsi pu voir l'animateur Stéphane Bern, qui s'est récemment plaint de ne pas gagner aussi bien sa vie qu'il le voudrait ou devrait, aux côtés de son amoureux Lionel Bounoua, l'acteur François Vincentelli et sa compagne Alice Dufour, la comédienne Myriam Boyer et son mari Philippe Vincent ou encore Sylvie Bourgeois et son mari Philippe Harel... On a aussi pu compter sur la présence d'autres personnalités comme Régis Wargnier, Pascale Breugnot, Jean-Louis Debré avec sa fille, Elsa Zylberstein...

Franck Ferrand, qui anime Au coeur de l'histoire sur Europe 1, avait expliqué sur l'antenne de sa radio, à propos de sa représentation spéciale Saint-Valentin que "certaines histoires d'amours ont pu influer sur le cours de l'Histoire". L'animateur et comédien poursuit en tournée son spectacle intitulé HistoireS.

Thomas Montet