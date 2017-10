Stéphane Bern et son chéri Lionel sous le charme de trois photographes

Mardi 10 octobre, Stéphane Bern et son compagnon Lionel Bounoua ont assisté au vernissage de l'exposition 3 cartes blanches, consacrée aux photographes Alice Ralli, Benjamin Didier et Marlène Motto. Cette inauguration s'est déroulée entre les murs du très beau Loft Sévigné, situé au 46 rue de Sévigné dans le 3e arrondissement de Paris.

L'animateur de Code Promo sur France 2 et son compagnon ont découvert l'exposition et posé avec les artistes, lesquels pouvaient également compter sur la présence de la pétillante galeriste Sylvana Lorenz et du couturier Hervé Pierre.

Après avoir passé dix ans avec Cyril, Stéphane Bern est tombé amoureux du très chic Lionel. Cet été, le jeune couple a joué à fond la carte de la visibilité, si importante pour les jeunes LGBT, en posant en couverture de Paris Match. En réalité, l'animateur avait accordé une interview et une séance photo mais ne savait pas que son couple ferait la couverture du magazine. Il y a quelques jours dans Télé Star, il racontait les coulisses de cette séance photo : "Il s'agissait d'un papier sur le collège de Thiron-Gardais dont j'ai fait l'acquisition. Il se trouve que Lionel était présent. Le photographe de Match nous a demandé si nous accepterions de poser ensemble. Quelques jours plus tard, le magazine m'annonce que je vais faire la une ! Ce fut la meilleure vente de l'été, 850 000 exemplaires. Je n'avais rien demandé." Et Stéphane Bern de se féliciter de cet impact : "Si cette couverture a pu montrer que l'amour sous toutes ses formes était entré dans les moeurs, tant mieux."