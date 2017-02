Stéphane Bern : Les larmes aux yeux, il communique avec sa maman décédée

Après Laurence Boccolini, c'est au tour de Stéphane Bern de partager un moment très spécial avec un personnage hors norme, le médium Bruno. Grâce à lui, le célèbre animateur de 53 ans connu pour son expertise sur la royauté a pu communiquer avec plusieurs proches disparus, dont sa grand-mère et sa mère, décédée alors qu'il était très jeune.

"Je trouve que, dans la vie, on manque de curiosité. Les gens n'aiment pas aller hors des sentiers battus, moi je ne déteste pas. Je crois en une vie après la mort, je crois en tout cas que tout le monde est connecté, que les esprits sont là. Je n'ai aucune attente. Je ne crains ni n'espère rien. La curiosité est plus forte que tout", explique-t-il pour justifier sa participation à cette expérience inédite orchestrée par Télé Star.

Face au médium Bruno, Stéphane Bern se laisse littéralement embarquer, évoquant tour à tour son oncle dont le prénom commence par N. et qui a été tué. Il s'agissait du frère de sa mère, dont elle s'est beaucoup occupée avant de mourir. "Je suis comme un mur avec lui", transmet sa maman au médium. Stéphane Bern, les larmes aux yeux, confirme que la communication a souvent été compliquée avec elle et qu'ils ont surtout manqué de temps. C'est pourquoi il était beaucoup plus proche de sa grand-mère. "J'allais la voir tous les mois et puis un jour, elle m'a dit : 'J'ai eu assez, merci.' Je trouve que c'est beau", partage l'animateur avec beaucoup de tendresse.

Stéphane Bern, touché, est heureux de savoir que ses proches sont fiers de lui. L'opinion de sa maman lui importe tout particulièrement. "Tout ce que je fais à la télé, dans ma vie professionnelle ou à la radio, c'est juste pour lui faire plaisir. Ça me fait plaisir d'entendre qu'elle est contente, qu'elle est fière de moi. Tout ce que je fais, c'est pour être sûr de lui plaire", avoue-t-il après sa séance avec le médium.

Ce n'est pas la première fois que Stéphane Bern évoque sa maman partie trop vite. Il en avait précédemment parlé au cours du premier épisode des Recettes pompettes by Monsieur Poulpe, diffusé sur YouTube en avril 2016. "Je vais te faire une confidence, j'ai perdu ma mère lorsque j'étais très jeune et je faisais les gâteaux avec elle", avait révélé l'ex-animateur de Comment ça va bien ! les yeux embués et la voix toute aussi hésitante que face au médium Bruno.

Olivia Maunoury