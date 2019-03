Stéphane Bern (Meurtres en Lorraine) : Sa condition pour le tournage

Le 16 mars 2019, France 3 diffusera le téléfilm Meurtres en Lorraine, notamment tourné au plan incliné de Saint-Louis-Arzviller (Moselle) comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama. Les téléspectateurs y retrouveront Rafaël Rajabian, Lilly-Fleur Pointeaux, Hervé Sogne et Joffrey Platel. Un animateur emblématique de France Télévisions a également participé au tournage : Stéphane Bern.

Le présentateur de 55 ans – qui a perdu pas moins de 10 kilos – incarne le lieutenant Muller, "un homme tourmenté", "plutôt humain, en rupture avec sa famille" et beaucoup moins démonstratif que lui comme il l'a expliqué lors d'une interview pour nos confrères de Télé Loisirs. Un personnage qu'il a beaucoup aimé jouer. Et, pour cela, Stéphane Bern a dû se couper du monde extérieur afin de se concentrer sur son travail durant les quatre semaines de tournage : "Plus de portable, plus de M. Patrimoine, plus de télé. Très discipliné, j'ai rompu tout contact avec Paris." Une condition imposée par le réalisateur René Manzor.

Stéphane Bern avait également une condition pour jouer dans le téléfilm : choisir le lieu de tournage. "C'était ma seule condition... Quand on a évoqué un Meurtres à... j'ai proposé la Lorraine, une région où j'ai passé mon enfance et dont on ne parle jamais, alors que les gens y sont très chaleureux", a indiqué Stéphane Bern. Il a ensuite expliqué qu'il ne souhaitait pas choisir entre l'animation et la comédie. Il veut en effet "continuer de faire de la télé et en même temps un peu plus souvent acteur".