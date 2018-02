Stéphane Bern : Révélation surprenante sur son salaire !

Après ses propos sur son salaire sur les ondes de RTL, Stéphane Bern s'est de nouveau expliqué au micro de Philippe Vandel ce mardi 13 février 2018 dans son émission Village médias sur Europe 1.

"Quand vous présentez des émissions, vous vous apercevez que tout le monde s'en met plein les poches, mais que vous, vous êtes juste payé un peu comme le smicard de l'émission", avait pour rappel déclaré l'animateur de France 2.

"C'était assez vrai, a ensuite lancé Stéphane Bern sur Europe 1. On vous demande d'être sur le plateau et puis vous êtes payé comme un technicien." Surpris, Philippe Vandel a alors avancé le chiffre de 11 000 euros par prime comme supposé salaire du passionné d'histoire. Une information formellement démentie par le principal intéressé. "Oh non ! Mais vous savez, on ne communique pas en France sur son salaire", a alors lâché Stéphane Bern, assurant qu'il était quoi qu'il en soit "moins bien payé qu'un réalisateur".

Amusé, le journaliste et écrivain André Bercoff a détendu l'atmosphère en proposant avec humour d'organiser un "Téléthon" pour Stéphane Bern, qui poussait il y a quelques jours un gros coup de gueule contre les hauts fonctionnaires censés l'aider dans la mission bénévole que lui a confiée Emmanuel Macron visant à sauver le patrimoine local en péril. "Ils devraient m'aider, mais ils ne le font pas", avait-il déclaré.