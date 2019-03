Stéphane Bern, sa perte de poids : "J'ai perdu 10 kilos"

En parallèle de son rôle d'animateur télé, radio et de Monsieur patrimoine pour Emmanuel Macron, Stéphane Bern devient comédien. Samedi 16 mars, il campera le lieutenant Muller dans le téléfilm Meurtres en Lorraine diffusé sur France 3. Auprès de nos confrères de TV Magazine, il fait quelques confidences sur cette nouvelle expérience.

Stéphane Bern prend son rôle très à coeur. Ainsi, il a répondu à toutes les demandes de la production, de la perte de poids au changement de look. "Pour tenir le rôle principal de l'enquêteur dans Meurtres en Lorraine, j'ai perdu 10 kilos et le réalisateur m'a fait couper les favoris, les cheveux très court et porter des vêtements que je détestais", raconte l'animateur de 55 ans. Sa manière à lui de quitter Stéphane Bern pour se glisser dans la peau d'un "flic qui mène une enquête et se retrouve au centre d'un drame psychologique et familial".

L'amoureux de Lionel garde un joli souvenir de cette première expérience de comédien. "C'était très dense, confie-t-il. C'est une expérience formidable. C'est merveilleux d'être quelqu'un d'autre."

En attendant Meurtres en Lorraine samedi 16 mars dès 21h sur France 3, Stéphane Bern s'illustrera mardi 12 mars à 21h dans l'émission La Fabuleuse histoire de l'hygiène et de la beauté sur France 2.