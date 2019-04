Stéphane Bern, ses dents cassées par un camarade : la phobie qui en découle...

Stéphane Bern ne le cache pas, il n'a pas eu une enfance toujours facile.

Interrogé sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici ! (France 2) par Michel Cymes ce 17 avril, l'animateur de Secrets d'histoire (et récemment acteur pour Meurtre en Lorraine sur France 3) a accepté de revenir sur ses jeunes années.

C'est après que Vaimalama Chaves (Miss France 21019) a abordé le douloureux sujet du harcèlement à l'école que Stéphane Bern a confié : "J'ai subi ça. Je me souviens notamment d'un croche-patte que l'on m'avait fait en natation et ça m'a cassé mes dents de devant. Pendant des années, j'ai eu les dents de devant cassées et je ne sais toujours pas plonger." Effectivement, depuis cette mésaventure, l'animateur de 55 ans a développé une phobie. "J'ai une phobie de plonger dans l'eau, je descends par les marches si vous préférez. En même temps, quand on va à la mer, c'est difficile de plonger...", a-t-il expliqué.

Quelques minutes plus tôt, Stéphane Bern révélait également qu'il n'était plus en couple avec Lionel... deux ans après avoir fait la une de Paris Match en sa compagnie. Alors que le médecin le plus célèbre du PAF lui posait des questions dans le cadre de la pastille "dossier médical", Stéphane Bern a été interrogé sur sa "situation familiale"."Toujours célibataire !", a-t-il lâché. Surpris, Michel Cymes a alors poursuivi : "Toujours célibataire mais en couple ?" Et Stéphane Bern d'insister : "Non, toujours célibataire ! Soyons clairs, docteur, je n'ai aucun problème à parler de ces sujets-là."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player !