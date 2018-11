Stéphane Bern, son enfance : Sa mère disait le préférer "mort" à "homosexuel"

Le 2 novembre dernier, Le Divan de Marc-Olivier Fogiel sur France 3 accueillait une nouvelle personnalité très appréciée des Français, l'animateur Stéphane Bern (54 ans).

Interrogé par l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL, notre "monsieur patrimoine" et présentateur de Secrets d'histoire (France 2) a accepté d'évoquer sa relation très compliquée avec sa mère, Mélita, disparue en 1992. Cette dernière, peu tendre avec lui, lui avait notamment annoncé qu'elle préférerait le savoir mort... qu'homosexuel. "C'était impossible de parler de mon homosexualité avec ma mère. Elle me disait, et je pense qu'elle ne le pensait pas, enfin j'espère, qu'elle préférerait me voir mort qu'homosexuel. Donc j'en ai parlé à mon père et ça s'est très bien passé", a-t-il révélé avant de poursuivre sur les raisons qui font que, malgré tout, il n'a jamais détesté sa maman : "Elle était l'intelligence faite femme, elle était remarquablement cultivée, elle m'a éveillé à plein de choses. (...) J'aime les femmes castratrices et j'ai aimé ma mère."

Toujours au sujet de sa maman, Stéphane Bern avait statué au cours de son entretien avec Marc-Olivier Fogiel : "On n'était pas très doués dans la famille pour se dire qu'on s'aimait. (...) J'avais une mère tellement castratrice que ça vous la coupe, quoi. (...) J'ai été battu. Je ne me souviens pas d'une journée où je n'ai pas reçu une gifle. C'est vrai, mais je les méritais."

Côté audiences, ce numéro du Divan diffusé le 2 novembre dernier a fait un véritable carton. Entre 23h22 et 0h33, 1 056 000 téléspectateurs ont suivi les confidences de Stéphane Bern, soit 12,9% du public. Un record historique en part d'audience !

