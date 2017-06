Stéphane Bern : Son testament déjà bouclé, il en dévoile le contenu...

A l'occasion de son retour dans Le village préféré des Français, diffusé sur France 2, Stéphane Bern a accordé une interview aux journalistes du Figaro. Lors de cet entretien, le spécialiste des familles royales s'est voulu rassurant quant à son avenir sur le petit écran... et la fin de sa vie !

A 53 ans, le célèbre journaliste, animateur télé et radio a déjà tout prévu en cas de pépin. Sans enfant et pas marié, bien qu'il soit en couple avec le même homme depuis dix ans, l'emblématique vedette du PAF s'est déjà occupé de dresser son testament...

"Mon ADN n'est pas à ce point génial qu'il faille me reproduire. À ma mort, je léguerai tout à la France ! Tout sera mis à la disposition du public, via la Fonda­tion Stéphane Bern pour l'histoire et le patrimoine, qui récompense chaque année des savoir-faire. Tous mes papiers sont en ordre, je peux mourir tranquille ! Même la maison privée sera ouverte au public. La famille mettrait tout en vente ; j'ai davantage confiance en la France !", a-t-il déclaré.

Un bel élan de générosité qui laisse sans voix ! Qu'on se rassure, Stéphane Bern est loin d'être fini que ce soit côté santé ou côté professionnel. Vingt-trois ans après le début de sa carrière à la télé, celui qui anime Secretd d'histoire garde une place privilégiée dans le coeur des Français.

Coline Chavaroche