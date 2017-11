Stéphane Bern, Thierry Lhermitte et sa femme réunis pour un Noël enchanteur

Télévision, radio, patrimoine... Stéphane Bern est partout. Toujours disponible et souriant, il a ainsi accepté de participer à une cérémonie d'illuminations ainsi qu'à la 22e édition des Sapins de Noël des Créateurs.

Vendredi 17 novembre, on a ainsi pu voir l'animateur aux côtés de Jeanne d'Hauteserre (maire du 8e arrondissement), pour lancer les illuminations du côté de la très chic Avenue Montaigne. Stéphane Bern n'est pas la seule personnalité a avoir accepté de prendre part à ces festivités puisque c'était aussi le cas de la chanteuse Nolwenn Leroy et de l'actrice Nicole Kidman, aux vitrines de Noël du PRINTEMPS Haussmann. L'animateur de France 2 a ensuite rejoint le théâtre des Champs-Élysées, pour la nouvelle édition des Sapins de Noël des Créateurs.

Cet événement, organisé par le Comité Montaigne, est organisé au profit de la recherche contre le cancer sous le patronnage du Professeur Khayat, président fondateur de la charte de Paris contre le cancer et de l'Institut International de Cancérologie de Paris. La soirée était placée cette année sous le thème enchanteur "Sapin Vert & Flocons d'Or". Les convives ont pu assister à l'exposition des oeuvres des créateurs (ouverte au public les 18 et 19 novembre) qui était suivie d'une vente aux enchères et d'un dîner au restaurant Maison Blanche.

Lors de la soirée, on a pu voir Jean-Paul Gaultier, Marie-Christiane Marek, Octavio Pizarro, Jean-Claude Jitrois, Maître Rémy Le Fur, Jean-Claude Cathalan (président du Comité Montaigne), Gauthier Destenay, Marc-Antoine Coulon, Olivia Putman, Sascha Nordmeyer, Eymeric François, Marie Marquet, Sylvain Le Guen, Orlando, Magloire, Chantal Thomass, Thierry Lhermitte et sa femme Hélène, Blanca Li, Ali Mahdavi, Xavier Bettel (Premier ministre du Luxembourg) et son mari Gauthier Destenay, Jean-Charles de Castelbajac...

Thomas Montet