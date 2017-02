Stéphane Freiss "rattrapé par ses démons": il admet avoir souffert de dépression

Après être resté très discret au cours des récents mois, désireux de s'éloigner un temps du monde du spectacle, Stéphane Freiss revient aujourd'hui sur les planches dans la pièce de Francis Weber, Un animal de compagnie, qui se jouera jusqu'au 30 avril prochain au théâtre des Nouveautés.

À cette occasion, l'acteur de 56 ans s'est confié auprès du journal Le Figaro pour évoquer son grand retour mais aussi pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à prendre du recul. Déboussolé par une série de désillusions personnelles et professionnelles, celui qui avait reçu le César du meilleur espoir masculin en 1989 pour Chouans ! a ainsi admis que sa vie de famille avait été perturbée il y a quelque temps par une "crise de confiance" qui a touché sa fille aînée Camille, 20 ans (avec sa compagne de longue date, Ursula, il est aussi le papa de Ruben, né en 1998 et de Bianca, née en 2007). Mais ce n'est pas tout...

Pour la première fois, Stéphane Freiss a également confié avoir "traversé deux ans d'une certaine forme de dépression", une période noire durant laquelle il a été "rattrapé par [ses] démons". Il explique : "Mon désir de faire ce métier était arrivé au bout d'un cycle. J'avais besoin de me remettre en question. De savoir pourquoi et comment continuer." Après avoir pris conscience qu'interpréter des rôles n'était plus sa priorité dans l'immédiat, l'acteur s'est donc penché sur de nouveaux défis, notamment avec l'écriture du scénario de son prochain film. Le tournage est prévu pour le début de l'année 2018.