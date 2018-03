Stéphane Guillon agacé : Sa réponse cinglante à la lettre de Thierry Ardisson !

L'affrontement par médias interposés continue.

Depuis que Stéphane Guillon a étrillé avec humour son ancien "patron" Thierry Ardisson sur le plateau de C à vous (France 5) alors qu'il évoquait son licenciement de C8, les deux hommes s'affrontent dorénavant à l'écrit, en s'envoyant des lettres !

Mercredi 14 mars 2018, après avoir lu un communiqué de presse au vitriol publié par l'homme en noir (communiqué dans lequel Thierry Ardisson accuse notamment son ex-chroniqueur de mentir avec "honte" et de regretter son très haut salaire), Stéphane Guillon a décidé de riposter via le Huffington Post. "Mon cher Thierry, merci pour ta lettre. Content d'avoir de tes nouvelles, je n'en avais pas eu depuis mon éviction de la chaîne en juin dernier, alors tu imagines ma surprise !", a commencé l'humoriste de 54 ans. Et de pointer du doigt le manque d'humour de son ancien patron : "Lorsqu'on étrille les gens, comme nous le faisons régulièrement toi et moi, il faut accepter d'être chambré en retour. C'est de bonne guerre. Les grands boxeurs étaient aussi de grands encaisseurs."

Après avoir rassuré Thierry Ardisson sur la santé de sa carrière, Stéphane Guillon a décidé d'attaquer son "rival" sur son silence quand il s'agissait de défendre les salariés d'iTélé : "Quand les salariés de iTÉLÉ ont été licenciés, quand Bolloré censurait la chaÎne, vidait sans ménagement des gens de grande qualité, je pensais bêtement que tu serais à mes côtés, que tu viendrais manifester avec moi, que mes vannes te feraient rire, que tu t'insurgerais toi aussi. Tu as préféré ne rien dire, garder ta place et ton salaire, celui que tu me reproches aujourd'hui d'avoir touché indûment. Je ne te juge pas pour autant et je ne t'en veux pas. Les gens changent, c'est ainsi. Mais de grâce, un peu d'humour sur toi-même. Je t'embrasse."

Pour rappel, dans son communiqué révélé sur Twitter, l'animateur de Salut les Terriens (C8) avait écrit : "Après ton échec au cinéma, puis ton échec au théâtre, il ne te reste plus que l'invention de fake news médiatiquement. En dix ans, tu n'as jamais participé à aucune conférence de Salut les Terriens ! et tu n'as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages. En revanche, tu gagnais 10 000 euros par semaine et je comprends qu'aujourd'hui cela te manque cruellement. Mais de là à mentir et à me dénigrer sans raison et sans preuve, il y a une limite que tu franchis dans la honte."

Ambiance !