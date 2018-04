Stéphane Guillon : Ce qu'il a caché à son épouse Muriel Cousin

Muriel Cousin n'apprécie pas toutes les blagues de son mari Stéphane Guillon. L'humoriste de 54 ans était récemment l'invité de L'interview sans filtre de Télé Loisirs. Après avoir évoqué sa brouille avec Thierry Ardisson ou le salaire qu'il percevait dans Salut les terriens (C8), il a fait une révélation sur sa femme qui risque d'en surprendre plus d'un.

Au moment de la dernière campagne présidentielle, Stéphane Guillon se plaisait à écrire des sketchs sur Emmanuel Macron. Toutefois, Muriel Cousin - qui le met en scène et relit ses textes - ne l'entendait pas de cette oreille.

Elle qui idolâtre le mari de Brigitte Macron ne souhaitait pas laisser les punchlines acides le concernant : "J'écrivais des trucs sur Macron et, à chaque fois, elle me les renvoyait en disant : 'Ce n'est pas drôle, tu ne peux pas dire ça.' Et je me suis dis : 'Pourquoi elle me renvoie systématiquement mes vannes sur Macron ?' J'ai compris, à la décharge de Muriel, qu'on était en pleine campagne électorale. Et elle était, comme beaucoup, totalement fan de Macron. J'ai fini par écrire mes brèves en cachette et Muriel ne les supervisait plus."

Elle aura apprécié, on n'en doute pas.