Stéphane Guillon, son ancien salaire de 10 000€ par émission: "Je l'ai pas volé"

Stéphane Guillon ne digère toujours pas que Cyril Hanouna et Touche pas à mon poste (C8) aient pu dévoiler son salaire de chroniqueur (10 000 euros par chronique !) dans Salut les Terriens à l'antenne en octobre dernier, quelques mois avant son éviction. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, l'humoriste de 54 ans est revenu sur cette séquence qui l'a choqué et qui lui a valu des échanges peu sympathiques avec la star de TPMP.

"Moi si j'ai envie de révéler mon salaire, je le révèle. Je prends le temps aussi de l'expliquer. C'est Thierry Ardisson qui produit l'émission. Est-ce que vous pensez que Thierry Ardisson est un philanthrope ? Est-ce que vous pensez qu'il va me donner 10 000 euros pour une chronique qui ne va rien lui rapporter ? La réponse évidente, c'est non", a-t-il commencé à expliquer face à Laurent Argelier.

Et Stéphane Guillon de poursuivre : "Mon salaire, ça a été un long cheminement, je suis rentré à Canal+ en 2003. J'ai pas été payé cette somme quand je suis rentré à Canal+, c'est monté progressivement. Vous pouvez le vérifier, j'amenais énormément de monde sur ces chroniques, parfois 500 000 personnes qui arrivaient sur cette chronique. Thierry, qui est un homme intelligent, le savait. Moi j'ai jamais engagé un bras de fer en disant 'Vous me payez tant !'. J'estime que je l'ai pas volé, cet argent."

En ce qui concerne sa guéguerre médiatique avec Thierry Ardisson depuis qu'il a lui-même qualifié l'homme en noir de "ringard" dans son livre Journal d'un infréquentable (Grasset), Stéphane Guillon a tenu à remettre les choses en perspective. "On a eu une surréaction de sa part donc, de facto, ça prend tout l'espace médiatique !", a d'abord statué Stéphane Guillon. Et d'ajouter avec recul : "La surenchère verbale, cette guéguerre entre gens du sérail, elle n'intéresse pas et je pense même qu'elle peut agacer les gens."