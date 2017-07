Stéphane Guillon "viré" de Salut les Terriens ! : Découvrez son remplaçant

C'est officiel, Stéphane Guillon quitte Salut les Terriens ! Et, comme l'ont annoncé nos confrères du Parisien, c'est Alex Vizorek qui prendra sa place à la rentrée sur C8. L'humoriste – qui présente Si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Vanhoenacker sur France Inter – s'est même confié sur ce nouveau challenge dans les colonnes du quotidien.

"Pour un humoriste de ma génération, cette chronique n'est pas refusable", a-t-il avoué. Et d'évoquer ses prédécesseurs à ce poste : "J'ai beaucoup aimé ce qu'y ont fait Gaspard Proust et Stéphane Guillon. Je vais essayer de mettre ma patte dans ces six minutes sur l'actualité. La matière sera la même, seul le style changera." Ainsi, Alex Vizorek promet d'être "une anguille" comparé à Stéphane Guillon qu'il qualifie de "plus sec".

Plus encore, la nouvelle recrue de Salut les Terriens ! a assuré qu'il serait "filou avec Monsieur Bolloré comme avec les autres grand patrons quand l'actualité l'exigera". Une question abordée avec Thierry Ardisson avant même qu'il ne signe pour l'émission.

Et Alex Vizorek n'est pas le seul à faire son arrivée dans l'émission de C8 à la rentrée. En effet, nos confrères du Parisien ont indiqué que Tanguy Pastureau – humoriste de RTL et du programme Zemmour et Naulleau (Paris Première) – participera quant à lui à la version dominicale de l'émission, Les Terriens du dimanche.

Rappelons que Stéphane Guillon avait été annoncé comme "viré" du programme de Thierry Ardisson. Une information formellement démentie par le groupe Canal+. "Stéphane Guillon n'est pas viré de l'émission Salut les Terriens ! Cette année, l'humoriste était Stéphane Guillon, avant lui, il y a eu Gaspard Proust. Il y aura un autre humoriste à la rentrée", avait précisé C8 à l'AFP.

Toutefois, d'après des bruits de couloir, le chroniqueur aurait été écarté de la chaîne après des critiques envers Vincent Bolloré et sa gestion du groupe.