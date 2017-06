Stéphane Guillon "viré" de Salut les Terriens !

Thierry Ardisson avait indiqué en novembre dernier dans On n'est pas couché (France 2) qu'il avait réussi à "sauver la tête" de son chroniqueur Stéphane Guillon (Salut les Terriens, C8) après ses propos très durs contre Vincent Bolloré (président du conseil de surveillance du groupe Canal+) et sa grosse brouille avec Cyril Hanouna. Il semblerait que l'homme en noir n'ait finalement rien pu faire face à l'entêtement de sa direction !

En effet, selon nos confrères toujours bien renseignés de Puremedias.com, Stéphane Guillon (53 ans) serait aujourd'hui "viré" à en croire une source proche de l'émission et ne sera donc pas de retour dans Salut les Terriens à la rentrée prochaine. De plus, cette décision aurait été imposée à l'animateur de 68 ans qui avait pourtant réussi jusque-là à protéger son talentueux chroniqueur à l'humour corrosif.

Pour rappel, Stéphane Guillon avait fait son retour dans SLT à la rentrée de 2015. Seulement voilà, après ses critiques envers Vincent Bolloré et sa gestion du groupe Canal+ dans C à vous (France 5) et ses prises de bec à répétition avec Cyril Hanouna – qui avait pris la liberté de dévoiler son salaire dans Touche pas à mon poste –, la pression était à son maximum contre l'humoriste.

Concernant l'émission Salut les Terriens dont le succès ne fait que grandir sur C8, Thierry Ardisson a d'ores et déjà annoncé au JDD qu'il travaillait sur une version dominicale du programme phare, Les Terriens du dimanche. Rendez-vous en septembre pour la découvrir !