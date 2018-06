Stéphane Hénon en couple grâce à "Plus belle la vie" !

Depuis 2007, Stéphane Henon incarne Jean-Paul Boher dans la série à succès de France 3 Plus belle la vie. Il est d'ailleurs plus que jamais au coeur des intrigues grâce à sa relation ambiguë avec son ancienne compagne Samia (incarnée par Fabienne Carat). Mais dans la vie de tous les jours, l'acteur de 51 ans a une relation beaucoup plus stable.

Il a d'ailleurs rencontré sa compagne Isabelle grâce à Plus belle la vie, en 2009. En effet, la jeune femme est chargée de la communication du programme comme l'a rappelé le magazine Télé Loisirs dans son édition du 18 juin 2018. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Milo (né en 2012) et son petit dernier né durant l'été 2016 (et dont on ignore le prénom). Stéphane Hénon, qui est également papa d'une petite Tina (17 ans, née d'une précédente union) s'était d'ailleurs confié sur cette rencontre lors d'une interview pour nos confrères de Télé Star, en octobre 2014.

Très discret concernant sa vie privée, Stéphane Henon fait parfois des exceptions afin de dévoiler de tendres photos, sur Instagram. Récemment, il partageait par exemple une photo d'une balade avec ses fils. Et, en avril dernier, c'est au côté de sa compagne qu'il a posé afin de mettre en avant un superbe coucher de soleil.