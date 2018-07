Stéphane Henon (PBLV) dévoile une photo de sa fille pour une grande occasion

Ce vendredi 6 juillet 2018 marque la fin d'une longue attente pour les lycéens qui ont passé le baccalauréat en juin dernier. C'est aujourd'hui que les résultats ont été dévoilés et les fiers élèves ou parents n'ont pas tardé à partager leur joie. Denis Brogniart ou Julien Courbet ont fait part de leur fierté de voir leurs filles respectives diplômées. Lisandro Cuxi, qui a eu son bac avec mention, n'a pas non plus caché sa joie.

Et, en début d'après-midi, c'était au tour de Stéphane Henon de poster un message pour sa fille Tina (17 ans, née d'une précédente union). "#mafille #fierté #bac #reussite #famille", a-t-il légendé une photo en noir et blanc de sa fille sur Instagram. Son visage est caché par le message "Bravo ma fille pour ton bac" afin de la préserver. À noter que c'est la première fois qu'il publie une photo d'elle sur son compte.