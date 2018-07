Stéphane Hénon (PBLV) : Sa réaction après le retour de Samia et Boher !

Samia (Fabienne Carat), Boher (Stéphane Henon) et Ariane (Lola Marois) sont au coeur de tous les rebondissements de Plus belle la vie (qui est diffusée du lundi au vendredi à 20h30 sur France 3). Si les téléspectateurs ont assisté au divorce du couple emblématique de la série, les deux tourtereaux ne sont pas près de se séparer pour de bon. Dans les prochains épisodes, ils officialiseront leur relation et Stéphane Hénon s'est exprimé sur le sujet.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de toutelatele.com que l'interprète de Boher s'est montré satisfait du retour de Jean-Paul et Samia. "C'est bien pour les comédiens de jouer autre chose, sinon cela devient de la routine et ce n'est pas très agréable. Mais ce retour de flamme, nous nous y attendions. C'était une question de temps même si je ne sais pas si nous allons vraiment nous remettre ensemble", a déclaré Stéphane Hénon.

Stéphane Hénon a été satisfait de toutes les péripéties que Samia et Boher ont vécues. "Pour l'histoire, c'est sympa d'avoir des ruptures mais quand il y a un enfant, un lien existe toujours. La tromperie de Djawad, par exemple, m'a permis de jouer différemment. Quand j'ai versé deux larmes, on a eu l'impression que j'étais devenu un grand comédie", a-t-il avoué avant de conclure : "C'est plus compliqué de faire rire que de faire pleurer."