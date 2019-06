Stéphane Plaza a couché avec une cliente septuagénaire : "J'avais 23 ans"

Laurent Ruquier adore lancer ses Grosses Têtes sur des dossiers croustillants !

Lundi 10 juin 2019, il a ainsi demandé à Stéphane Plaza d'évoquer à l'antenne sur RTL une anecdote qu'il lui avait racontée en privé. "J'ai appris un truc, on peut en parler parce que c'était il y a très longtemps et que j'avais promis que j'en parlerais. Stéphane m'a avoué que la personne la plus âgée avec qui il a fait l'amour était une septuagénaire", a lancé l'animateur à l'antenne face à son confrère de M6.

Le principal intéressé qui a fêté ses 49 ans en début de semaine a alors réagi : "Oui, elle a le droit au plaisir aussi ! J'avais 23 ans, elle avait besoin de faire l'amour et c'est vrai que je devais faire aussi la vente de cet appartement, donc l'un dans l'autre..." Puis, lorsque Laurent Ruquier s'est étonné du fait qu'il ait pu coucher avec une cliente, Stéphane Plaza a expliqué : "Non, j'avais d'abord vendu, encaissé la commission et après je l'ai remerciée en lui faisant aussi l'amour. On est resté deux, trois mois ensemble."

Côté carrière, Stéphane Plaza a actuellement le vent en poupe. Selon le sondage semestriel OpinionWay à paraître vendredi dans TV Magazine, le sympathique quadra est devenu pour la toute première fois l'animateur préféré des Français avec 25,5% des suffrages. Il devance ainsi Michel Cymès (25%), lequel a été six fois premier par le passé, et Nagui (24,1%), qui a été deux fois premier. L'animateur de M6 séduit particulièrement les femmes et les plus jeunes... Félicitations à lui !